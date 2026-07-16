Prefeitura oferece atividades gratuitas para as crianças nas férias

Férias escolares não precisam significar crianças em casa e, por isso, a Prefeitura de Guarulhos organizou uma extensa lista de atividades gratuitas para crianças e adolescentes durante todo o mês de julho. São sessões de cinema, passeios no zoológico, shows, workshops de música e dezenas de outras atividades, todas gratuitas.

O Teatro Padre Bento realiza o Férias no Teatro, com sessões de cinema gratuitas nos dias 20 e 23 de julho, das 14h às 17h. Além dos filmes, o espaço também recebe brincadeiras e atividades recreativas para os pequenos na rua Francisco Foot, nº 3 – Jardim Tranquilidade.

No Orquidário Municipal, instalado dentro do Parque Bosque Maia, acontece na próxima terça-feira (21), às 10h, o curso SOS Orquídeas e, no dia 25, às 7h, o Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, também dentro do parque, promove uma atividade de Observação de Aves.

A programação no Zoológico também está recheada de atividades. Além dos 400 animais para visitação, as equipes prepararam diversas ações de conscientização com brincadeiras lúdicas para as crianças, na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França. A entrada é gratuita e o Zoo funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

A oficina sobre separação e a destinação correta dos resíduos sólidos acontece nesta sexta-feira (17) e no dia 24, em parceria com o Mobiliza GRU. Depois, da próxima terça a quinta-feira, dias 21, 22 e 23, das 10h às 15h, a Sentinela dos Rios, uma Campanha da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, apresenta a ariranha, espécie símbolo desta edição. Os visitantes conhecerão sua importância para os ecossistemas aquáticos e entenderão como sua conservação contribui para a proteção dos rios e da biodiversidade.

Os Perigos do Cerol também serão abordados no próximo dia 28, das 10h às 15h, em uma atividade realizada em conjunto com a GCM Ambiental. Em seguida, no dia 29, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h, a Trilha das Abelhas no Zoo convida a população a conhecer de perto as abelhas nativas sem ferrão. Em parceria com o Grupo de Pesquisa sobre Abelhas da USP, a experiência proporciona a observação de colmeias em funcionamento para compreender a importância desses polinizadores para a biodiversidade e aprender a diferenciar as abelhas de outros insetos.

A adoção, guarda responsável e o bem-estar animal são os temas da atividade que acontece das 10h às 15h, no dia 30, em parceria com a Subsecretaria de Bem-Estar Animal de Guarulhos. Além de aprender mais sobre os cuidados com cães e gatos, os visitantes poderão colaborar por meio de doação de ração, cobertores, caminhas ou brinquedos para os animais acolhidos.

Além de toda a programação de férias, Zoológico de Guarulhos também realiza de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30, doações de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, através do projeto Mundo Verde. Cada pessoa pode retirar até cinco mudas por mês através de um cadastro realizado no espaço do museu do zoo.

O Zoológico Municipal de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França, tem entrada gratuita e funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

O Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos também abre as portas para o público geral em uma série de shows, workshops, ensaios abertos e espetáculos gratuitos e a agenda completa está disponível no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/artigo/conservatorio-municipal-de-artes-de-guarulhos-promove-programacao-intensa-e-gratuita-em