Guarulhos promove seletiva de judô para definir equipe dos Jogos Regionais

A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes e Lazer e em parceria com o Instituto Estrela de Guarulhos e a AGEC – Judô Guarulhos, realiza nesta sexta-feira (19) uma seletiva de judô para definir os atletas que representarão a cidade nos Jogos Regionais. A competição oficial do Estado acontecerá na cidade de São José dos Campos ao longo do mês de julho.

Todo o processo de avaliação e triagem técnica ocorrerá no Complexo Esportivo João do Pulo (CSE), localizado na avenida Maria Cerri, 213, no Jardim Divinolândia, com o início da pesagem oficial agendado para as 18h.

A oportunidade é voltada para judocas das categorias masculina e feminina. Para se candidatar a uma das vagas na delegação oficial do município, os atletas interessados devem ter nascido no ano de 2010 ou em anos anteriores.

O processo seletivo servirá para preencher as vagas em todas as frentes da modalidade que serão disputadas nos Jogos Regionais. Os atletas aprovados garantirão o direito de representar Guarulhos nas disputas da categoria individual, por equipes e também no absoluto.