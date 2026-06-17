Atendimentos na Carreta de Oftalmologia é iniciado em Guarulhos e amplia acesso às cirurgias de catarata

A Carreta de Oftalmologia do Programa Federal “Agora Tem Especialistas” já iniciou as atividades no município de Guarulhos na segunda-feira (15) e segue com atendimentos no estacionamento do Shopping Bonsucesso. Resultado de uma parceria estratégica entre a prefeitura e o Ministério da Saúde, a unidade móvel tem como meta realizar mais de 2 mil cirurgias de catarata gratuitas ao longo de um período de 45 dias. Os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo uma estrutura de ponta que vai desde exames diagnósticos até o acompanhamento pós-operatório completo.

A administração municipal reforça que os serviços da unidade móvel não funcionam por livre demanda. O atendimento é exclusivo para os pacientes que já estão cadastrados na fila do sistema de regulação de vagas da saúde local, sendo convocados diretamente pelo município de acordo com a ordem cronológica e prioridade clínica. A medida busca garantir a organização do fluxo e o cumprimento das metas estipuladas pelo mutirão, evitando deslocamentos desnecessários da população até o local sem o devido agendamento prévio.

No complexo montado no centro de compras, os pacientes passam por uma avaliação criteriosa antes do procedimento, onde a equipe médica identifica a classificação da catarata, define a lente ideal para o implante e checa as condições clínicas de cada paciente. Todo o processo cirúrgico é minimamente invasivo e rápido, levando cerca de 5 minutos. Após a operação, o paciente recebe alta com o tampão de proteção, ganha gratuitamente todos os medicamentos necessários para a plena recuperação e já sai com três consultas de retorno pós-operatório agendadas, além do encaminhamento garantido para o outro olho, caso haja necessidade.