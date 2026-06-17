Prefeitura finaliza limpeza em vala de drenagem na Cidade Seródio

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou nesta quarta-feira (17) a limpeza de uma vala de drenagem localizada às margens da rua Camacam, na Cidade Seródio. A execução do serviço foi coordenada pela Regional São João.

Para promover a limpeza, a equipe contou com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que realizou a retirada dos resíduos acumulados no leito da vala de drenagem.

A realização da limpeza tem como principal objetivo proporcionar melhor fluidez e vazão da água, além de prevenir alagamentos na região.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.