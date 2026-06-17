Cursos profissionalizantes do Fundo Social de Solidariedade formam mais de 1.200 pessoas em Guarulhos

Guarulhos formou nesta quarta-feira (17) mais de 1.200 pessoas em cursos profissionalizantes gratuitos disponibilizados pelo Fundo Social de Solidariedade, através do Núcleo de Inclusão Produtiva (NIP). As cerimônias aconteceram pela manhã no CME Adamastor e na parte da tarde no Hotel Santa Mônica, e reuniram autoridades, professores, formandos, amigos e familiares para celebrarem as entregas dos diplomas.

As 14 formações abrangem as áreas de moda, beleza e gastronomia, com cursos de manicure, design de sobrancelhas, barbeiro, design de unhas, depilação, cabeleireiro, tranças, costura criativa, costura básica culinária infantil, culinária para buffet, brasileira e japonesa, doces e sobremesas e panificação artesanal. As aulas, que tiveram início em março, aconteceram em cinco endereços da cidade, iniciativa que democratizou o acesso da população.

O prefeito Lucas Sanches aproveitou a oportunidade para desejar força e sucesso aos formandos, reforçando que oportunidades como essa são essenciais para geração de renda da população. “Vocês têm uma ótima ferramenta em mãos e tenho certeza que daqui sairão negócios gigantescos que vão ganhar a cidade. Eu torço do fundo do meu coração para que vocês sejam prósperos e consigam abençoar suas famílias”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches, também parabenizou os formandos e deixou um recado para os familiares e amigos que acompanharam os alunos durante a formação. “Vocês precisam acreditar também. O apoio de quem a gente ama é fundamental pro caminho dar certo, então contratem, indiquem e estejam sempre presentes”, incentivou a primeira-dama.

Impacto na vida do guarulhense

Juliana Alves de Azevedo, que recebeu seu certificado pela formação de trancista, já está conseguindo clientes e fazendo renda extra. “Tem muita gente que quer fazer um curso, mas não tem condições. Então, se você tem a oportunidade de fazer um curso gratuito e sair com uma nova profissão é excelente”, celebrou a iniciativa do Fundo Social de Guarulhos.

“Os professores são sempre dedicados, ensinam muito bem, deixam a gente praticar”, complementou Aparecida Domingues, formanda do curso de buffet.

Novas turmas

De acordo com a primeira-dama Caroline Sanches, o segundo semestre de 2026 contará com novidades e, entre elas, estão novos cursos e mais workshops gratuitos. Para se manter informado sobre as próximas turmas, basta acompanhar as publicações no portal https://www.guarulhos.sp.gov.br/categories/fundo-social-de-solidariedade.