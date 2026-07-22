Ação de empregabilidade no Adamastor atrai público que busca recolocação profissional

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realizou mais uma ação de empregabilidade na terça-feira (21), no Centro Municipal de Educação Adamastor. Com mais de 80 vagas do Grupo Chama, a iniciativa recrutou profissionais para atuarem na nova unidade da rede, que será inaugurada no bairro Macedo.

O evento atraiu diversos candidatos interessados em oportunidades para os mais variados cargos, como açougueiro, conferente de logística, padeiro, entre outros.

Durante o evento, o trabalho das equipes esteve focado em conectar candidatos com os perfis técnicos adequados às vagas ofertadas. Para agilizar o processo seletivo, os participantes puderam realizar entrevistas presenciais com recrutadores e, em alguns casos, foram encaminhados diretamente às fases finais do recrutamento.

O encontro funcionou como uma ponte de oportunidades para quem busca se recolocar no mercado. É o caso de Mikaely Vicente, de 24 anos, que procurava um novo emprego e ressaltou o formato do evento como um grande diferencial, destacando a possibilidade de conversar diretamente com os recrutadores e tirar dúvidas sobre as etapas de seleção.

Para o candidato Dirceu Matheus, de 56 anos, que buscava uma nova oportunidade há seis meses, o ponto forte foi o acolhimento durante a seleção: ele destacou o atendimento atencioso e prestativo recebido de toda a equipe presente no local.