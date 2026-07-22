GCM detém dois homens e apreende motosserras e pássaros silvestres em ações de combate a crimes ambientais

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizaram duas ações distintas de combate a crimes ambientais no último sábado (18) e na segunda-feira (20). As intervenções resultaram na detenção de dois homens, na apreensão de duas motosserras utilizadas em área de mata e no resgate de quatro pássaros silvestres mantidos irregularmente em cativeiro.

No sábado (18), durante patrulhamento na rua Santana Montes, no Recreio São Jorge, as equipes flagraram dois homens portando duas motosserras em uma área de vegetação, sem licença para porte e uso dos equipamentos. No local, também foram constatados indícios de corte irregular de árvores. Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao 7º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. A área foi preservada para a realização de perícia, e o delegado de plantão lavrou o auto de crime ambiental, determinando a apreensão do maquinário.

Já na manhã de segunda-feira (20), os agentes localizaram quatro pássaros silvestres mantidos em três gaiolas na rua Débora Oliveira de Almeida, no Parque Maria Helena. As aves, três coleirinhas e um curió, estavam sem anilhas de identificação em um terreno baldio. Os animais foram recolhidos e encaminhados ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), onde receberão os cuidados necessários antes de serem reintroduzidos à natureza.

A GCM reforça que a Central 153 funciona 24 horas por dia e pode ser acionada para denunciar crimes ambientais, como desmatamento, corte irregular de árvores, queimadas, captura e cativeiro ilegal de animais silvestres, além de outras situações que coloquem em risco o meio ambiente. A colaboração da população é fundamental para prevenir infrações e preservar o patrimônio ambiental do município.

Mais informações sobre os serviços e as atribuições da Central podem ser consultadas na página Central 153 da Guarda Civil Municipal, disponível em www.guarulhos.sp.gov.br/central-153-da-guarda-civil-municipal.