BAEP prende três suspeitos e apreende mais de 3,7 kg de drogas durante operação em comunidade de Guarulhos

Uma ação do 15º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) terminou com três suspeitos presos e uma grande quantidade de drogas apreendida na manhã desta quarta-feira (17), na comunidade conhecida como Morro do Amor, em Guarulhos. A ocorrência fez parte da Operação Integra SP, que reúne forças de segurança em ações de combate ao crime em diferentes regiões do estado.

Durante a entrada dos policiais na comunidade, as equipes localizaram entorpecentes, dinheiro e materiais que, segundo a Polícia Militar, seriam utilizados para a distribuição e comercialização das drogas. Ao todo, foram retirados de circulação mais de 3,7 quilos de entorpecentes.

Entre os materiais apreendidos estavam 2,3 quilos de maconha, 1,4 quilo de cocaína, R$ 585 em dinheiro e moedas, além de 14 mil eppendorfs vazios usados para o armazenamento de drogas. Um celular e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico também foram recolhidos.

Os três suspeitos foram levados para o 2º DP de Guarulhos, no Jardim Santa Mena, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos policiais, eles permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.