Rolezinho de Bengala leva alunos com deficiência visual do Peis ao Centro de Manutenção da Latam

Nesta quinta-feira (18), 20 alunos com deficiência visual atendidos pelo Projeto Educativo de Inclusão Social (Peis), da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, participou de uma visita técnica ao Centro de Manutenção da Latam, localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. A atividade faz parte do Rolezinho de Bengala, atividade que apresenta às pessoas cegas ou com baixa visão locais e equipamentos públicos e promove passeios culturais e de lazer, como forma de proporcionar autonomia e inclusão para que possam sair de casa e conhecer diversos espaços.

Durante a visita, o grupo conheceu a oficina de rodas, a área de motores, teve contato com uma caixa-preta e esteve próximo a um Boeing 777, maior modelo de aeronave operado pela companhia.

Experiência sensorial e inclusiva

O Rolezinho de Bengala proporcionou uma experiência sensorial, educativa e inclusiva, aproximando os participantes do universo da aviação e ampliando o acesso a espaços de conhecimento, tecnologia e inovação. Na próxima semana, o mesmo grupo terá a oportunidade de conhecer uma aeronave por dentro, completando o percurso de aproximação com o ambiente aeroportuário e ampliando a vivência prática sobre o funcionamento, a estrutura e os bastidores da aviação.

A parceria com a empresa aeroviária, segundo a pasta, representa um avanço na construção de oportunidades que ultrapassam o atendimento convencional, fortalecendo o direito à cidadania, à informação, à circulação e à participação social das pessoas com deficiência. Ao acessar um ambiente altamente especializado, os participantes puderam ampliar repertórios, vivenciar novas experiências e ocupar espaço pouco acessíveis à população com deficiência visual.

A Subsecretaria destaca ainda que a ação contribui para a sensibilização social, para a quebra de barreiras atitudinais e para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à acessibilidade, a inclusão e a garantia de direitos.

Já para a Latam, a ação demonstra o compromisso da empresa com a inclusão e com a promoção de experiências acessíveis ao abrir um espaço técnico e especializado para a participação de pessoas com deficiência visual. Neste sentido, a iniciativa contribui para aproximar o setor privado de políticas inclusivas que fortalecem o compartilhamento de acessibilidade, diversidade e responsabilidade social.