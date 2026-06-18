Prefeitura reforça mensagem sobre perigo de misturar álcool e direção no dia em que a Lei Seca completa 18 anos

Nesta sexta-feira, 18, dia da segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o Brasil celebra 18 anos da Lei Seca e, por conta desta comemoração e também do jogo, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), reforça a mensagem de que álcool e direção não combinam.

A mensagem tem por objetivo principal promover a conscientização dos torcedores que irão aproveitar a oportunidade para assistir às partidas da Seleção Brasileira nos bares da cidade. “Quem for aproveitar os jogos para se confraternizar com os amigos, lembre-se da máxima de que bebida e direção não combinam. A dica é ter o amigo da vez, aquele que não irá beber para dirigir ou optar pelo transporte público, por aplicativos ou por táxi”, disse o secretário, João Araújo.

O gestor lembra ainda que a Lei Seca endureceu as penalidades para os motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool, como multa no valor de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir pelo período de um ano, retenção do veículo e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fiscalização e ações educativas

Visando a promover um trânsito mais seguro, Guarulhos tem realizado operações da Lei Seca com a participação dos agentes de trânsito da Semob, com apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Civil Municipal.

As ações não se limitam às operações punitivas, mas também incluem iniciativas educativas, como o Pit Stop Motociclistas e Motoristas, que contam com a parceria do Detran-SP e da concessionária Ecovias Leste Paulista.

O destaque fica para a realização do programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude), iniciativa que, por meio de palestras, reúne estudantes do ensino médio para conscientizar os jovens sobre os perigos da combinação entre álcool, drogas e direção.

Premiação

As políticas públicas de mobilidade urbana implementadas pela Prefeitura de Guarulhos renderam ao município importantes premiações, como o Prêmio Senatran 2025, em reconhecimento às ações implementadas na área que resultaram na redução de óbitos no trânsito. A honraria foi recebida no mês de abril pelo secretário João Araújo, durante evento realizado no auditório do Ministério dos Transportes, em Brasília.

Em 2025, a cidade também conquistou o Prêmio Destaques Maio Amarelo 2025, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo, iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária voltada à promoção de uma cultura permanente de segurança no trânsito.