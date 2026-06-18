Prefeitura realiza limpeza e desobstrução de bocas de lobo na Cidade Soinco e Vila Galvão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quinta-feira (18) a limpeza e a desobstrução de bocas de lobo localizadas em ruas da Cidade Soinco e da Vila Galvão. As ações foram acompanhadas de perto pelas regionais Vila Galvão/Cabuçu e Cumbica.

Na Cidade Soinco, a limpeza e a desobstrução ocorreram em um equipamento localizado na rua Araguainha. No local, a equipe contou com o apoio de um caminhão hidrojato, que realiza a remoção de detritos e resíduos utilizando água sob pressão.

Já no início da madrugada, o serviço foi executado na rua Padre João Alves, na Vila Galvão. A equipe que atuou no local também utilizou o caminhão hidrojato para desobstruir o equipamento que integra o sistema de drenagem de águas pluviais.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça seu compromisso com a realização do desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos nas vias da cidade durante o período chuvoso.