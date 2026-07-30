Operação da Delegacia de Guarulhos descobre laboratório do PCC com mais de uma tonelada de drogas

Uma operação da Delegacia de Investigações sobre Roubo de Cargas (Divecar) de Guarulhos resultou na desarticulação de uma estrutura criminosa apontada pela Polícia Civil como ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação levou os agentes até uma chácara na Região Metropolitana de São Paulo, onde foram encontrados dois suspeitos, presos em flagrante, além de um laboratório de grande porte utilizado para o preparo, armazenamento e embalagem de entorpecentes. De acordo com as investigações, o imóvel funcionava como um centro estratégico da organização criminosa, utilizado para reuniões entre integrantes da facção de diferentes estados.

Durante as buscas, os policiais apreenderam mais de uma tonelada de cocaína, além de grande quantidade de insumos empregados na produção da droga. No local também foram encontrados prensas hidráulicas, máquinas automáticas de embalagem, equipamentos industriais, armamentos, munições e mercadorias de origem suspeita, conhecidas no meio policial como “ponta de carga”. Segundo a Polícia Civil, a estrutura demonstrava alto nível de organização e capacidade para operar em larga escala, reforçando a suspeita de que o espaço tinha papel importante na logística da facção.

As investigações apontam que integrantes do grupo criminoso utilizavam o imóvel como base operacional para atividades interestaduais. Enquanto dois suspeitos foram detidos durante a operação, outros conseguiram fugir por uma área de mata próxima ao local antes da chegada das equipes. A ocorrência segue em andamento, com policiais realizando novas buscas para localizar os foragidos, concluir a perícia e aprofundar as investigações sobre a atuação da organização criminosa.