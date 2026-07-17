Homem procurado por importunação sexual é preso pela Polícia Militar durante abordagem em Guarulhos

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de importunação sexual foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta (17), na avenida Monteiro Lobato. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando policiais do 31º Batalhão da PM abordaram Alexandre Najar dos Santos Mares após retornarem de uma ocorrência anterior relacionada ao tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem foi realizada uma revista pessoal, mas nenhum objeto de origem ilícita foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao consultarem os sistemas policiais por meio do COPOM, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra Alexandre, expedido com base no artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual. O mandado tem validade até 1º de abril de 2030.

Diante da confirmação da ordem judicial, o homem foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Guarulhos, onde a ocorrência foi registrada como captura de procurado. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.