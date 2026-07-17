Casas da Mulher oferecem uma série de atividades na próxima semana

As Casas da Mulher Guarulhense disponibilizam gratuitamente na semana entre os dias 20 e 24 as seguintes atividades: oficinas artesanais (terrário, gola e touca em tricô, pintura de pano de prato, Fuxic’art, bordado e crochê); aula sobre PIX; sessão de cinema sobre fortalecimento feminino; inclusão digital TECH 60+; forró (Dois pra lá, dois pra cá); ginástica e treino funcional. Interessadas devem se inscrever pelo telefone e WhatsApp (11) 2472-1213.
A oficina de terrário está a cargo do Consórcio Construtor Integra Tietê-Sabesp e o curso de inclusão digital Tech 60+, da parceria com o Acolher Instituto e apoio do Instituto Motiva e da RioSP (empresa do grupo Motiva).
A programação é desenvolvida pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, com o objetivo de promover na população feminina a autonomia, o acolhimento, o empoderamento, a geração de renda e o empreendedorismo empoderamento feminino, além de oferecer alternativa de geração de renda, empreendedorismo e independência financeira.
A Prefeitura de Guarulhos possui cinco unidades da Casa da Mulher Guarulhense, cujos endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
Atividades
20/7 (segunda-feira)
8h às 16h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Treino funcional – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
10h e às 13h – Curso inclusão digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo
14h – Oficina Fuxic’art – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Forró: Dois pra lá, dois pra cá – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
21/7 (terça-feira)
13h30 – Cine Pipoca: fortalecimento feminino – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina Fuxic’art – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de terrário – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina minuto PIX – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
22/7 (quarta-feira)
8h às 16h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina Fuxic’art – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
23/7 (quinta-feira)
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
10h e às 13h – Curso de inclusão digital TECH 60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de gola e touca em tricô – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina minuto PIX – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Pintura de pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
24/7 (sexta-feira)
8h às 16h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de tricô, crochê e bordado – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
14h – Forró: Dois pra lá, dois pra cá – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina Fuxic’art – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de gola e touca em tricô – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso