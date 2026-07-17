Prefeitura leva pessoas com deficiência para sessão de cinema inclusiva

O Cine Sesc da última segunda-feira (13) recebeu 35 atendidos da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos para assistirem ao filme “A natureza das Coisas Invisíveis”. A atividade é fruto de uma parceria entre a subsecretaria e o Cine Sesc, instalado na rua Augusta, no Centro de São Paulo.

A produção nacional conta a história de duas jovens que se conhecem em um hospital enquanto enfrentam o luto e passam a compartilhar uma jornada repleta de perdas e despedidas. A sessão contou com recursos de audiodescrição, legendas e libras.

Além dos atendidos pela subsecretaria, participaram da atividade os assistidos do projeto Residência Inclusiva, do Núcleo Batuíra.

Atendimento à pessoa com deficiência

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, atende a população com deficiência na rua Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 2422-7376 ou pelo e-mail [email protected].