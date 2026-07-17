Prefeitura lança campanha para divulgar os serviços da Central 153 da GCM

Nesta sexta-feira (17), a Prefeitura de Guarulhos lançou uma campanha para orientar a população sobre quando acionar a Central 153 da Guarda Civil Municipal (GCM). A iniciativa reúne um vídeo educativo estrelado pelo personagem virtual Azulzinho e uma nova página no portal da Prefeitura, que esclarece as atribuições da corporação e apresenta, de forma simples e acessível, as principais situações em que o serviço pode ser acionado.

Produzido com recursos de inteligência artificial, o vídeo traz o Azulzinho, um guarda municipal virtual criado para explicar, de maneira leve e didática, quais tipos de ocorrências são atendidos pela GCM por meio da Central 153. Já a nova página reúne as informações em um único ambiente, facilitando o acesso da população às orientações sobre o serviço.

Disponível 24 horas por dia, a Central 153 recebe denúncias, solicitações e pedidos de apoio relacionados às atribuições da Guarda Civil Municipal, contribuindo para uma resposta mais rápida e eficiente às demandas da população.

Em 2025, a Central 153 registrou 63.556 ligações, número superior às 54.917 chamadas recebidas em 2024. Somente neste ano, 2026, até 15 de julho, já foram contabilizadas 30.300 ligações, com média de 5.500 atendimentos por mês.

Cerca de 90% das chamadas resultam no despacho de equipes para atendimento presencial, enquanto os demais 10% correspondem a orientações prestadas pelos operadores, como informações sobre providências que o cidadão deve adotar ou encaminhamento ao órgão competente.

Entre as principais ocorrências registradas em 2026, estão perturbação do sossego público, apoio a órgãos municipais, captura e resgate de animais silvestres em situação de risco ou mantidos ilegalmente em cativeiro, auxílio ao público e socorro e infrações de trânsito.

Além dessas demandas, a Central também pode ser acionada em situações como corte, poda ou supressão irregular de árvores, queimadas e outras ocorrências ambientais, descarte irregular de entulho e resíduos, invasão e depredação de áreas e patrimônios públicos, ocorrências de trânsito de competência da GCM em vias e logradouros municipais, além de casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Ao entrar em contato com a Central 153, o cidadão deve informar o endereço da ocorrência e, sempre que possível, fornecer detalhes que auxiliem as equipes no atendimento, como pontos de referência e características dos envolvidos, de veículos ou animais, quando houver, e a situação observada.

A campanha busca aproximar a GCM da população, ampliar o conhecimento sobre os serviços prestados pela corporação e incentivar o uso da Central 153 sempre que houver necessidade.

O vídeo com o personagem Azulzinho está disponível nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Guarulhos e também na nova página da Central 153, disponível em www.guarulhos.sp.gov.br/central-153-da-guarda-civil-municipal. O espaço reúne informações sobre os serviços prestados pela Guarda Civil Municipal e orienta a população sobre as principais situações em que o telefone 153 deve ser acionado.