Prefeitura de Guarulhos leva Vacimóvel ao Zoológico para atualizar vacinas de gripe e sarampo

Quem planeja visitar o Zoológico Municipal de Guarulhos na próxima semana terá uma oportunidade excelente para colocar a saúde em dia. Entre os dias 21 e 24 de julho, o Vacimóvel estará estacionado no local para aplicar doses contra a influenza (gripe) e o sarampo. O atendimento acontecerá das 9h às 16h.
A ação visa aproveitar o fluxo de visitantes no parque para facilitar o acesso à imunização de forma rápida e prática. A recomendação da Secretaria de Saúde é que os moradores e visitantes levem um documento de identidade com foto e, se possível, a caderneta de vacinação para que as equipes possam avaliar a necessidade de doses e atualizar o histórico vacinal.
A iniciativa faz parte da estratégia itinerante do município para descentralizar os serviços de saúde, levando a prevenção a locais de grande circulação e lazer.
Ao unir o passeio em família aos cuidados com a saúde, a Prefeitura reforça a importância de manter a cobertura vacinal em níveis seguros para toda a população.
Serviço
Ação Vacimóvel no Zoológico de Guarulhos
Datas: De 21 a 24 de julho (terça a sexta-feira)
Horário: Das 9h às 16h
Endereço: Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França
O que levar: Documento de identidade com foto e caderneta de vacinação (se houver).