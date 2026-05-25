GCM e PRF evitam que carga de caminhão acidentado na Via Dutra fosse totalmente saqueada

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediram que a carga de um caminhão acidentado na rodovia Presidente Dutra fosse totalmente saqueada na noite de domingo (24).

As equipes isolaram a área assim que chegaram ao local, na altura do km 211, no Bonsucesso, onde ocorreu o acidente sem vítimas. As ações de contenção dos agentes foram essenciais, trazendo sinalização e segurança viária, evitando novos acidentes de trânsito, preservando grande parte da carga e assegurando o transbordo para outro caminhão.