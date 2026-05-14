GCM de Guarulhos prende homem por tentativa de furto de veículo no Macedo

Agentes da Coordenadoria Operacional da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na quarta-feira (13) por tentativa de furto de veículo no Macedo.

A equipe desconfiou do comportamento de um homem no interior de um Fiat Fiorino branco, cuja proprietária efetuava compras em um comércio local, na avenida Paulo Faccini. Na abordagem ao suspeito, a constatação da ação criminosa em andamento, que foi frustrada pela intervenção da GCM.

A ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por furto tentado.