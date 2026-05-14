GCM prende homem por ameaçar ex-companheira com faca

Agentes da Inspetoria Oeste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na quarta-feira (13) por ameaçar a ex-companheira na Vila Rio de Janeiro.
A vítima acionou a Central 153 informando que o agressor ligou para ela, intimidando-a e dizendo que estaria a caminho da escola com uma faca, para retirar a filha na saída, às 11h50. A equipe, que atua no policiamento preventivo com foco nas unidades escolares, conseguiu localizar o homem e, na averiguação, constatou que ele portava uma faca na cintura.
A ação da GCM foi precisa, pois o crime configura uma forma de violência psicológica, muitas vezes precursora da violência física. As partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante por ameaça no contexto da violência doméstica, que se tornou crime de ação penal pública incondicionada, conforme a Lei nº 14.994/2024.