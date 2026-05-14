Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para processo seletivo para técnico em farmácia

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Saúde, está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, dia 20 de maio, para o processo seletivo que visa a preencher as vagas temporárias de técnico (a) em farmácia. A seleção será feita por análise curricular, com contratação imediata via regime CLT e carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados podem realizar a inscrição presencialmente na Secretaria da Saúde, localizada na rua Íris, 320 – sala 9 – Gopoúva, das 9h às 16h, ou enviar a documentação para o email: [email protected]

Para participar, o interessado deve apresentar ou anexar os seguintes documentos:

Currículo atualizado e resumido;

Documento de Identidade (RG);

Comprovante de residência, e

Certificado de conclusão do curso Técnico em Farmácia.

A Prefeitura ressalta a importância da leitura completa do Edital de Divulgação nº 001/2026 – SSG02 – para conferir os critérios de pontuação e demais exigências. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município desta última terça-feira (12): https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br.

Serviço

Processo Seletivo para técnico em farmácia.

Inscrições: até a próxima quarta-feira, dia 20 de maio, na Secretaria da Saúde ou via e-mail.

Regime de contratação: CLT (40h semanais).