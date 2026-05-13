Prefeitura realiza a conservação de vias no bairro Capelinha

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou, nesta quarta-feira (13) a conservação e o cascalhamento das ruas D e E, no bairro Capelinha, local predominantemente composto por chácaras e sítios. A ação foi coordenada pela Regional São João.
Para promover a conservação e a trafegabilidade, as equipes que trabalharam nas vias contaram com o apoio de uma patrol e de um rolo, veículos que fizeram a aplicação do cascalho no leito carroçável. O material utilizado é proveniente da Usina Recicladora de Resíduos da Construção Civil da Prefeitura.
Com o trabalho das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reforça o compromisso de manter e aprimorar a infraestrutura urbana da cidade, priorizando ações que beneficiam diretamente o dia a dia da população.