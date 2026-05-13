Alunos do Conjunto Marcos Freire recebem projeto Juventude na Escola

Um grupo de 202 alunos do 1º e 2º anos do ensino médio da E.E. Anna Lamberga Zeglio, localizada no Conjunto Marcos Freire, participou nesta quarta-feira (13) do projeto Juventude na Escola. Coordenada pela Subsecretaria da Juventude, a ação leva à instituição de ensino palestras e atividades com orientações e informações sobre diversos assuntos visando a aproximar a Prefeitura de Guarulhos dos estudantes, oferecendo oportunidades e incentivo ao protagonismo juvenil.

A programação contou com palestras sobre temas, como acolhimento e inclusão de pessoas com deficiência, ministrada pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão; saúde mental, bullying e autoestima (Juventude Acolhedora); educação ambiental e descarte correto de resíduos com a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade; educação financeira; empregabilidade, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e captação de currículos do projeto Partiu Trampo.

Já entre as atividades culturais foram disponibilizados karaokê, apresentação do DJ Judeu, atividades lúdicas e apresentação do canil da GCM.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.