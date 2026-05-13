Vivência acolhe mulheres com fibromialgia para extravasar dor e emoções

Na tarde desta terça-feira (12), a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou a 6ª edição da vivência arteterapêutica “Mulheres de Fibra: Transformando Dor”, em sua sede no Macedo, a qual contou com a participação de uma turma de 13 mulheres acometidas pela doença. A atividade também marcou o Dia Nacional e Mundial de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia instituído em 2021, cuja condição foi oficialmente reconhecida como deficiência no Brasil pela lei federal 15.176/25.

Durante o encontro foram aplicadas técnicas de relaxamento e de arteterapia com o uso de pincel, aquarela, recorte de revistas, figurinhas, linha de crochê, papel crepom, barbante, tampinhas de garrafa, entre outros materiais. As mulheres foram convidadas a extravasar e a elaborar suas emoções e dores, transformando-as em flores. Além disso, o evento permitiu a troca de informações sobre direitos das pessoas com fibromialgia e a criação de uma rede de apoio entre as integrantes.

Na oportunidade, a massoterapeuta formada pelo Senac, Gabriela Canário de Castro, que é deficiente visual e aluna do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), aplicou massagem terapêutica em algumas participantes.

Diagnosticada aos 32 anos com fibromialgia, a metalúrgica aposentada Neide Pereira Santos de Souza, de 67 anos, passou por diversos médicos e tem realizado fisioterapia e hidroginástica desde então. Para ela, é preciso se desligar da doença e pensar no que vai fazer amanhã, ou procurar algo para fazer. Assim para se sentir melhor.

Moradora da Vila Galvão, Neide foi à vivência pela primeira vez e aprovou a experiência. Segundo ela, receber a massagem foi muito bom. A massoterapeuta tem mãos de fada. Ela passou uma tarde maravilhosa.

Já para servidora pública estadual Deise Regina Jatobá, de 55 anos, que vive no Jardim Barbosa e também frequentou a atividade pela primeira vez, a iniciativa possibilita a troca de experiências e um momento no qual todas buscam a criatividade para se expressar. “A gente se desliga da dor e se liga na arte em alguns momentos. A conclusão deste trabalho, desta pintura faz muito bem para a nossa autoestima”, revelou Deise.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.