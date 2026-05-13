Agora é lei: Projeto de Martello sobre canais de denúncia contra violência à mulher é sancionada por Lucas Sanches

Agora é lei em Guarulhos: a proposta de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Martello, que obriga a afixação de cartazes informativos sobre a Lei Maria da Penha e os canais de denúncia contra a violência à mulher foi sancionada pelo prefeito Lucas Sanches.

A Lei nº 8.482/2026 determina que prédios comerciais, condomínios e edifícios residenciais coletivos mantenham os cartazes em locais de ampla circulação e fácil visualização. O material deverá informar os contatos da Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos, da Patrulha Maria da Penha do Município e do Disque 180.

A medida busca ampliar o acesso da população à informação, facilitar denúncias e fortalecer a rede de proteção às mulheres em Guarulhos. Os locais abrangidos terão prazo de 90 dias para se adequar à nova legislação.