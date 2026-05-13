Sete unidades do Conselho Tutelar integram a rede de proteção de crianças e adolescentes em Guarulhos

Durante o mês de maio, Guarulhos reforça a discussão sobre a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, em alusão ao Maio Laranja. Por isso, ressalta a atuação dos Conselhos Tutelares nesta luta, que hoje dispõe de sete unidades na cidade.

Com funcionamento 24 horas por dia, as unidades localizadas nos quatro cantos da cidade atendem presencialmente durante o horário comercial e também através dos telefones de plantão nas madrugadas, finais de semana e feriados. Isso garante que a população não fique desassistida e que as denúncias sejam atendidas em sua totalidade, independente do período e do dia da semana.

O que pode ser denunciado?

A função do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, fazendo cumprir o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Podem ser denunciados casos de violência física e psicológica, abuso ou exploração sexual, negligência ou abandono, evasão ou falta escolar, trabalho infantil, quando há omissão dos pais nas necessidades de cuidados médicos e quando há utilização da criança ou do adolescente em envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes, como bebidas alcoólicas ou drogas.

Além de receber as comunicações de violações de direitos, o Conselho Tutelar trabalha em articulação com escolas, serviços de saúde, assistência social e demais órgãos competentes, fortalecendo a rede de proteção à infância e à adolescência.

Confira os endereços:

Centro: rua José Moreira da Costa, 31 – Jardim Santa Clara

Telefone: (11) 2441-2438 / (11) 2441 2437 | Plantão: (11) 9-9995-3918

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Cumbica: rua Jati, 247, Cumbica

Telefone: (11) 2446-3760 / (11) 2412-9062 | Plantão: (11) 9-8740-7963

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São João: rua Igrejinha,159 – Cidade Seródio – São João

Telefone: (11) 2431-8485 / (11) 2431-9081 | Plantão: (11) 9-8740-7966

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Pimentas I: avenida Santana do Mundaú, 74 – Parque Alvorada

Telefone: (11) 2496-5466 / (11) 2498-2879 | Plantão: (11) 9-9998-3827

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Pimentas II: rua Paranacity, 208 – Jardim dos Pimentas

Plantão: (11) 9-9964-0923 / (11) 2408-1714 |

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Taboão: rua Ipauçu, 192 – Jardim Bela Vista

Telefone: (11) 2443-4057 / (11) 2408-2824 | Plantão: (11) 9-9950-9556

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Bonsucesso: rua Serra Azul, 469 – Vila Carmela I

Telefone: (11) 2482-0574 | Plantão: (11) 9-7376-6435

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