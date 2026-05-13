Prefeitura recebe inscrições de PCDs para sessão de cinema gratuita no CineSesc em São Paulo

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão recebe inscrições de pessoas com deficiência (PCDs) jovens e adultas interessadas em participar de uma sessão de cinema acessível gratuita do filme “Surda”, no CineSesc, em São Paulo, na segunda-feira (18), às 13h. A exibição terá audiodescrição, legendas e intérprete de Libras.

As vagas são limitadas e interessados devem fazer a inscrição pelo WhatsApp e telefone (11) 2414-3685, deixando o nome completo, tipo de deficiência, contato e nome do acompanhante (se houver).

O filme

A película espanhola dirigida por Eva Libertad, retrata o drama de uma mulher surda que terá o primeiro filho com o marido ouvinte. Trata-se de um drama familiar emocionante sobre maternidade, deficiência auditiva e comunicação lançado em 2025.

Vale destacar que haverá transporte cedido pelo CineSesc, que sairá da subsecretaria (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo), próxima à praça Gilberto Van Mill, conhecida como praça das Pedras.