Programa Ativação 60+ promove aulão gratuito de dança para idosos no CEU São Rafael

A Subsecretaria de Políticas para o Idoso convida a população da melhor idade para mais uma edição do Flashdance na próxima terça-feira (19), às 19h. Esta edição do aulão de dança gratuito acontecerá no CEU São Rafael, na rua Deus do Sol, s/nº, Itapegica. O evento é aberto ao público em geral.

Promovido para incentivar pessoas idosas a realizarem atividade física, trabalhando o envelhecimento saudável e a vivência coletiva, o Flashdance integra a agenda de eventos do programa Ativação 60+, que também oferece aulas de ginástica monitorada no CEU São Rafael às terças e sextas-feiras, também às 19h.

Além desta unidade o programa conta com mais de 80 polos espalhados pela cidade. A participação também é gratuita e os endereços podem ser conferidos no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/ativacao60.

Serviço

Flashdance 60+

Terça-feira – 19 de maio às 19h

CEU São Rafael | Rua Deus do Sol, s/nº – Itapegica