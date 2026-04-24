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GCM prende motociclista por crime de adulteração de emplacamento do veículo no Pimentas

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação / PMG

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um motociclista na noite de quinta-feira (23) por conduzir veículo com o emplacamento encoberto no bairro dos Pimentas.

A equipe deparou com a motocicleta e dois ocupantes na estrada do Sacramento, emitindo ordem de parada para averiguação em virtude da conduta atípica, que configura crime previsto no artigo 311 do Código Penal. O condutor não obedeceu, mas foi interceptado e ambos conduzidos ao 4º Distrito Policial, onde foi enquadrado por desobediência e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, punido com três a seis anos de reclusão e multa. O acompanhante foi liberado.

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