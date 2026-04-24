GCM prende motociclista por crime de adulteração de emplacamento do veículo no Pimentas

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um motociclista na noite de quinta-feira (23) por conduzir veículo com o emplacamento encoberto no bairro dos Pimentas.

A equipe deparou com a motocicleta e dois ocupantes na estrada do Sacramento, emitindo ordem de parada para averiguação em virtude da conduta atípica, que configura crime previsto no artigo 311 do Código Penal. O condutor não obedeceu, mas foi interceptado e ambos conduzidos ao 4º Distrito Policial, onde foi enquadrado por desobediência e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, punido com três a seis anos de reclusão e multa. O acompanhante foi liberado.