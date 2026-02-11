GCM prende homem por descumprimento de medida protetiva na Vila Carmela II

Agentes da Patrulha Maria da Penha prenderam um homem na manhã desta quarta-feira (11), na Vila Carmela II, por descumprimento de medida protetiva de urgência. O agressor foi localizado na frente da residência, dentro de um veículo, cujo interior continha um facão, um canivete e um instrumento pontiagudo. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher.

A equipe foi acionada pela Central 153 para verificar solicitação da vítima, inscrita entre as mulheres acompanhadas pelo programa de proteção da GCM, as quais recebem visitas periódicas para garantir o cumprimento das restrições impostas aos agressores.

Neste caso, o uso da tecnologia foi fundamental para uma resposta ainda mais rápida e eficiente. A Prefeitura de Guarulhos disponibiliza o aplicativo Guardiã, instalado nos aparelhos celulares das assistidas. Com um simples toque, ele dispara um sinal sonoro na Central de Segurança Integrada (CSI), fornecendo dados como nome, endereço e a exata localização da vítima.