GCM de Guarulhos prende traficante e apreende mais de 460 porções de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos enfrenta a criminalidade e o tráfico de entorpecentes por toda a cidade. Na terça-feira (10), em duas ações distintas, o policiamento preventivo municipal prendeu um traficante e apreendeu 900 gramas de entorpecentes.
Pela manhã, no Parque Marabá, agentes da Inspetoria Sul flagraram e detiveram um criminoso com 454 porções de cocaína e 13 de maconha, além de R$ 355,00 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial.
Já no início da noite, no Jardim Vermelhão, agentes da Inspetoria Leste localizaram uma sacola contendo 68 porções de maconha e 42 de cocaína, sendo o material encaminhado ao 4º Distrito Policial.