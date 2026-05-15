Guarulhos empossa novos membros do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Guarulhos empossou na manhã desta sexta-feira (15) os novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsan), em cerimônia realizada na Casa dos Conselhos, no Jardim Bom Clima. Através da união entre poder público e sociedade civil, o órgão trabalha pela concretização do direito humano à segurança alimentar e nutricional.

Os novos conselheiros agora têm mandato até 2028 e atuarão como um órgão colegiado, consultivo e fiscalizador na articulação, formulação, monitoramento e fiscalização de políticas públicas.

Dos representantes do poder público, foram empossados representantes das secretarias da Saúde (SS), Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil (SDS), Desenvolvimento Urbano (SDU), Direitos Humanos (SDH), Educação (SE) e do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS).

Por sua vez, a da sociedade civil fazem parte do conselho Jaqueline Alexandre Verardo e Vanderlea Bezerra de Lacerda representando os Usuários das Políticas Públicas de Segurança Alimentar em âmbito municipal; Jefferson Pereira da Silva pela Agricultura Urbana, Periurbana ou Familiar; representantes das etnias Kaimbé e Ilé Àse Ara Iná Afinná pelos Povos e Comunidades Tradicionais; Doremus Alimentos e JCLog Transportes de Alimentos pelas Empresas privadas da área da alimentação; o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP Guarulhos – e a Universidade São Judas Tadeu pelas Instituições de Ensino; o Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região pelas Entidades Trabalhistas; as Associações Apadrinhando com Carinho, Fazendo a Diferença Gru, Remar do Brasil, Rosas Negras, Lar da Alice e Mitra Diocesana de Guarulhos pelos Movimentos sociais, igrejas, associações ou fundações; a Associação Ação Vida pelas Instituições direcionadas para a criança e adolescente e o Núcleo Batuíra pelas Instituições direcionadas para a pessoa idosa.

As reuniões do Comsan são abertas à população em geral e o calendário dos encontros, assim como horários e endereço, pode ser obtido entrando em contato com a Casa dos Conselhos pelo telefone (11) 2425-4288 ou pelo e-mail [email protected].