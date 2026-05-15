Descarte irregular é removido em vias da região do Bonsucesso pela Prefeitura

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta sexta-feira (15) a remoção de resíduos descartados irregularmente em diversas vias da região do Bonsucesso. O serviço foi supervisionado pela Regional Bonsucesso.

As equipes passaram pelas ruas Leste B e Geraldo Augusto, no Jardim Ponte Alta; avenida Armando Bei, ruas Guilherme Cimieri, Antônio Iacona, José Gonçalves Carolino e Comendador João Torquarto Lazarini, no Bonsucesso; além da avenida Anita Garibaldi e da rua Carlos Lamarca, no Anita Garibaldi.

Durante a execução dos trabalhos foram retirados sofá, restos de móveis e de vegetação, materiais oriundos da construção civil, papelão, entre outros resíduos descartados de forma irregular.

A população pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por intermédio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.