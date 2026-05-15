Segurança Viária é tema de palestras promovidas pela Prefeitura

A importância da segurança viária foi tema de duas palestras promovidas pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), nesta sexta-feira (15). Os encontros ocorreram no Departamento de Gestão de Transportes Internos (DGTI), órgão ligado à Secretaria de Gestão, e na empresa Sultanum Transportes, localizada no Parque Logístico Guarulhos.

Pela manhã, o encontro ocorreu reuniu 52 servidores. À tarde, a palestra foi direcionada a 40 colaboradores da Sultanum. Nas duas ocasiões, educadores da Escola de Mobilidade Urbana falaram sobre a importância de respeitar a legislação de trânsito com o objetivo de evitar acidentes, mortes e feridos.

Os espectadores também puderam participar de uma atividade imersiva por meio dos óculos que simulam a visão de um condutor após a ingestão de bebida alcoólica, drogas, sonolência e medicamentos controlados. Além disso, foram agraciados com um broche do Laço Amarelo e um lixocar.

As palestras integram a programação da campanha Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, e propõe a conscientização da sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito, além da importância da responsabilidade na direção para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.