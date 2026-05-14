Ação do Maio Amarelo mobiliza clientes e motoristas por aplicativo em shopping

No entra e sai de carros por aplicativo no novo bolsão de estacionamento do Internacional Shopping Guarulhos, na manhã desta quinta-feira (14), servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) abordavam os motoristas para um recado importante: a importância do embarque e desembarque com segurança dos passageiros. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos faz parte das ações programadas para o Maio Amarelo.

Além de serem orientados, os motoristas saíam do bolsão com um lixocar e uma garrafa térmica. Os servidores aproveitavam para verificar se os veículos possuíam no banco traseiro o aviso informando sobre o uso do cinto de segurança, enquanto os trabalhadores relatavam as dificuldades que tinham para convencer os passageiros a utilizarem o equipamento.

Após a ação com os motoristas de aplicativo, a equipe da Semob, juntamente com o Detran-SP, promoveu atividades com os clientes do centro de compras. No local, era possível fazer o teste do etilômetro e também utilizar os óculos que simulam a visão do condutor sob o efeito de bebidas alcoólicas, drogas, sonolência e medicamentos controlados.

O pastor Henrique dos Santos Louvisi, que passeava pelo shopping, parou para participar das atividades. Ele aprovou a iniciativa. “Não bebo, mas faço um trabalho de orientação sobre o tema e os óculos me mostraram como fica a visão e a sensação de quem utiliza bebida alcoólica”, disse.

A gerente Luciene Marques não gostou de ver como fica a sua visão após “beber”. “Foi horrível. Não temos noção de nada. A ação acaba promovendo esse movimento de conscientização das pessoas”, concluiu.

Palestras

A equipe de educadores de trânsito da Semob promoveu palestras em empresas sediadas na cidade. Na terça-feira (12), 35 colaboradores da Phibro Saúde Animal participaram de um encontro sobre segurança viária.

O tema também foi abordado na quarta-feira (13) para 28 funcionários da Prudêncio Assessoria.

Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade na direção segura para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.