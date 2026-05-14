Experimenta! 2026 divulga habilitados para o Hackathon e Pitch4Gru

As inscrições para o Experimenta! 2026, maratona de tecnologia e inovação que acontecerá entre os dias 22 e 24 de maio, encerraram-se na quarta-feira (13). Para a modalidade Hackathon foram 158 inscritos, representando 21 instituições de ensino, em sua maioria de Guarulhos, dos quais 60 estão habilitados a participar em paridade de gênero. Já para a modalidade Pitch4Gru foram 16 inscrições, sendo 12 delas de empresas do Estado, além de outras de Manaus, Recife, Florianópolis e Londrina; oito empresas foram habilitadas à competição, selecionadas por critério de afinidade temática em relação ao desafio.

O final de semana de inovação tecnológica tem início às 18h do dia 22 (sexta-feira), com o Pitch4Gru, concurso em que as startups participantes terão cinco minutos para mostrar suas ideias em formato de pitch – apresentação objetiva e curta – para uma banca de jurados que avaliará os projetos e, na mesma noite, os vencedores serão premiados.

No dia 23 (sábado), às 10h, terá início o Hackaton, que se estende sem pausa até o domingo (24). Nessa competição os participantes se dividirão em grupos e terão cerca de 24 horas para propor e desenvolver soluções para os desafios apresentados. A premiação e solenidade de encerramento acontece na tarde do domingo.

Confira a lista de habilitados em cada modalidade:

Pitch4Gru – Competição de Startups

Bicicreteiro

Corre.Tecnologias Sociais

Felipe Prata da Silva Souza

Incentiv – Impacto Social & Incentivos Fiscais Ltda

ISGAME International School of Game

J. C. Moreira dos Santos Tech Solutions LTDA

Milie Mind

Self Intelligence for Life

Hackathon – Maratona de 24 horas

A lista abaixo contempla os candidatos habilitados em primeira chamada, que também serão comunicados por e-mail. Os inscritos não selecionados neste primeiro momento compõe lista de espera, e poderão ser convocados caso haja disponibilidade de vagas.

Acalu Sereno Machado da Silva , Alex de Oliveira Lima, Ana Alícia Medina Santos da Rocha Nunes, Ana Clara da Silva, Ana Luiza de Souza Delgado, Andre Souza Mendes, Barbara Moreira Drummond de Almeida, Beatriz Mello de Assis, Carla de Jesus Dutra Paula, Caroline Aparecida Silveira Jorgino, Cássia Jacomo, Edigar Costa, Eduarda Pinheiro Negro, Eduarda Silva Dias , Eduardo Andrade da Silva Lima, Enzo Gabriel Valentim Rodrigues, Felipe Prata da Silva Souza, Gabriel Dias Rodrigues, Gabriel Nunes da Silva, Gabriel Thomas Correia Scatolin, Gabriel Vinícius Rocha Barboza, Geovana Pereira Lucas do Carmo, Giovani Dantas Braconi, Guilherme Santos de Andrade, Gustavo Bonifácio Paliosa Corrêa, Gustavo Vieira de Souza, Ines Kaci, Izabelly Omena Soares, Janessa Mayara Correia Pereira, João Guilherme Zampieri Preto Cardoso, Júlia Silva Sales, Lucas de Freitas Moura, Luiz Henrique Macedo Graça, Luiza Mell Rufino, Lydia Qian Na Chen, Manuela Bonin Milan, Maria Eduarda Pinheiro dos Santos, Mateus Santos Gregório, Matheus Santiago da Silva, Matheus Souza Galvão, Milena Araujo Barbosa, Nathan Verdan, Nicoly Rodrigues Mota, Nilton Gabriel Ribeiro dos Santos Dias, Patricia Nasraui, Paula Thereza Paschoalim, Pedro Augusto Borges de Sá, Pedro Luchese Campagnoli, Pietro Ezio Souza Suzano, Rafael Pimenta de Souza , Rafaela Bertolino Ferreira dos Santos, Rafaela Correia Medeiros, Raiane Ribeiro Rios, Raquel Eleutério Conga, Samira Barbosa, Samuel Heitor Maragato Ferreira Apolinário, Victor Augusto Santos Rodrigues, Vinicius Neves da Silva, Wendell Vilela Ducas, Yasmin De Silva Melo.