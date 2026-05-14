Prefeitura realiza desassoreamento de córrego e vala de drenagem

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou, nesta quinta-feira (14), o desassoreamento de trecho do córrego dos Cubas, na Vila Rio de Janeiro, e de uma vala de drenagem, no Lavras. As ações foram supervisionadas pelas regionais São João e Vila Galvão/Cabuçu.

As equipes que trabalharam no córrego, localizado ao lado da avenida Salgado Filho, e na vala de drenagem, próxima à rua Eloete Aparecida Ramos, contaram com o apoio de uma retroescavadeira hidráulica, que fez a remoção dos detritos acumulados no leito. Também foi promovida a limpeza das margens dos dois locais.

A execução do desassoreamento tem por objetivo melhorar a fluidez e a capacidade de vazão das águas, prevenindo alagamentos.

A execução do serviço faz parte da Operação Tempestade, iniciativa da Prefeitura voltada à prevenção de alagamentos, além de reafirmar o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. As ações são promovidas pela SAR por meio de suas oito regionais.