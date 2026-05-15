Prefeitura de Guarulhos promove evento para impulsionar a indústria do plástico

Na terça-feira (12), a Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Senai Presidente Dutra, realizou o evento “A Força da Indústria do Plástico”. O encontro reuniu líderes empresariais, representantes de consulados de países parceiros e especialistas do mercado em sua sede para discutir estratégias, fortalecer a economia local e impulsionar conexões relevantes para empresas ativas no segmento.

Realizado por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), o evento foi a oportunidade ideal para empresários criarem novas frentes de negócios internacionais. A iniciativa foi fundamental para a integração internacional, o desenvolvimento industrial e o fortalecimento das cadeias globais. A ação contou com o apoio institucional do Sebrae e do Ciesp, além dos consulados do Paraguai e da Turquia, entre outros. O encontro também recebeu representantes das Câmaras de Comércio da Suíça, Estônia, Argentina, México, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, França, Canadá, Espanha, Alemanha e Arábia Saudita, bem como da PromPeru, ItalCam e AfroChamber.

Com um ambiente propício para troca de conhecimentos e networking qualificado, a iniciativa estimulou a conexão entre corporações e consulados, gerando novas oportunidades de negócios e fortalecendo a economia local. Durante o evento, o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, ressaltou como o setor de plásticos se destaca como um segmento de extrema importância para a geração de emprego e renda no município.

Os participantes acompanharam dois painéis temáticos que debateram assuntos pertinentes ao setor, que contribuem significativamente para o fortalecimento da base industrial e para a competitividade do município. Essa estrutura permitiu que empresários compartilhassem conhecimentos com o público.

Para o presidente da Leader X, James Cichy, essa foi uma grande oportunidade de discutir pautas de desenvolvimento econômico, além de conectar empresas globais com o poder público e negócios locais.