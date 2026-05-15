Congresso Técnico da 54ª OCG acontece nesta segunda

A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará o primeiro Congresso Técnico da 54ª edição da Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) nesta segunda-feira (18). A reunião terá início às 9h, no Auditório da Secretaria da Educação (Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo).

O congresso contará com a apresentação do regulamento desta edição e dos coordenadores de cada modalidade. Além de orientações sobre o início das inscrições. A participação é aberta aos representantes de todas as escolas e CEUs do município.

Calendário OCG 2026

Realização: 22 de agosto a 5 de setembro

Congresso Técnico e Lançamento do Regulamento: 18 de maio – 9h

Inscrições: 18 de maio a 19 de junho

Entrega da autorização de participação: 22 a 26 de junho

Segundo Congresso Técnico: 29 de junho – 9h

Lançamento do Boletim 1: dia 1º de agosto

Abertura do evento: 22 de agosto