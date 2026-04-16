De Guarulhos para a Seleção Brasileira: talento do caratê busca patrocínio

Jennifer Ferreira

Aos 17 anos, Victor Gallo vem se destacando como um dos principais talentos do caratê paulista na categoria kumitê (luta). Campeão paulista invicto em 2026 e atual líder do ranking estadual, o jovem atleta já integra a Seleção Paulista e chama atenção pelo desempenho consistente nas competições.

Com uma rotina intensa, Gallo concilia os estudos no ensino médio com treinos de alto rendimento em Guarulhos. A dedicação diária e o foco nos objetivos refletem diretamente nos resultados: ao longo da carreira, ele já conquistou diversas medalhas e títulos importantes, se consolidando como um nome promissor da modalidade no cenário estadual e nacional.

Entre as principais conquistas estão títulos em etapas do circuito paulista, competições escolares e torneios de destaque, além de participações em eventos internacionais. Com desempenho de alto nível, o atleta agora alcança um novo patamar na carreira e se prepara para representar Guarulhos na Seleção Brasileira de caratê. “Para mim, representar Guarulhos nas competições é muito importante e prazeroso, pois foi aqui que nasci e me sinto muito orgulhoso por isso”, declarou.

Mesmo com resultados expressivos e representando Guarulhos em todas as competições, ele ainda não conta com patrocínio de empresas privadas ou apoio do poder público, e os custos com treinos, viagens e inscrições seguem sendo arcados pela família. “A partir do momento que o atleta se torna de alto rendimento ele precisa de ter acompanhamento com personal trainer, nutricionista e além disso as competições começam a serem realizadas fora do estado, e temos que arcar com as despesas de estadia e alimentação”, afirmou.