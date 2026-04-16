Biblioteca Orobó Guaracy realiza roda de conversa sobre a importância dos livros neste sábado

A Biblioteca Orobó Guaracy promove neste sábado, dia 18, das 10h ao meio-dia, uma roda de conversa com o tema “A importância da biblioteca e dos livros”. A atividade integra a programação cultural do mês realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

O encontro tem como proposta promover o diálogo sobre o papel das bibliotecas públicas, o acesso à leitura e a valorização do livro como instrumento de formação cultural. A iniciativa busca estimular a participação da comunidade e fortalecer o vínculo da população com os equipamentos culturais do município.

A atividade é gratuita e não necessita de inscrição prévia. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

Serviço

Roda de conversa sobre a importância da biblioteca e dos livros

Data: 18/04

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Orobó Guaracy

Endereço: rua dos Vigilantes, 201 – Jardim Guaracy – Guarulhos

Telefone: (11) 2499-3112

Inscrição: não é necessária

Entrada: gratuita