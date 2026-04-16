Biblioteca Orobó Guaracy realiza roda de conversa sobre a importância dos livros neste sábado

A Biblioteca Orobó Guaracy promove neste sábado, dia 18, das 10h ao meio-dia, uma roda de conversa com o tema “A importância da biblioteca e dos livros”. A atividade integra a programação cultural do mês realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
O encontro tem como proposta promover o diálogo sobre o papel das bibliotecas públicas, o acesso à leitura e a valorização do livro como instrumento de formação cultural. A iniciativa busca estimular a participação da comunidade e fortalecer o vínculo da população com os equipamentos culturais do município.
A atividade é gratuita e não necessita de inscrição prévia. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
Serviço
Roda de conversa sobre a importância da biblioteca e dos livros
Data: 18/04
Horário: 10h às 12h
Local: Biblioteca Orobó Guaracy
Endereço: rua dos Vigilantes, 201 – Jardim Guaracy – Guarulhos
Telefone: (11) 2499-3112
Inscrição: não é necessária
Entrada: gratuita