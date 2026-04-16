Deputada registra BO contra vereador Kleber Ribeiro por ofensas misóginas em Guarulhos

Um novo embate político em Guarulhos ganhou repercussão após a deputada estadual Andréa Werner (PSB) registrar um boletim de ocorrência contra o vereador Kléber Ribeiro (PL), acusando-o de calúnia, injúria, difamação e conteúdo misógino. Além disso, a parlamentar também levou o caso à Justiça, com uma queixa-crime por violência política de gênero.
A situação teve início quando a deputada esteve na cidade, na quarta (15), acompanhada de mães atípicas que denunciam dificuldades na inclusão de crianças com autismo na rede municipal de ensino.
Durante o episódio, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o vereador fazendo críticas à deputada, com falas que foram classificadas por ela como ofensivas e desrespeitosas.
Em resposta, Andréa afirmou que foi alvo de ataques pessoais e destacou sua atuação na causa, incluindo o envio de recursos ao município. Já o vereador defendeu sua posição publicamente, alegando que a parlamentar tenta se apropriar de pautas locais.