Prefeitura participa de reunião do Fórum Paulista e destaca avanços na mobilidade em Guarulhos

Nesta quarta-feira (15), a Secretaria de Mobilidade Urbana de Guarulhos (Semob) participou da 95ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, realizada em Campinas. O encontro reuniu representantes de diversas cidades paulistas para discutir soluções e estratégias voltadas ao aprimoramento da mobilidade urbana.

Durante a programação, o secretário João Araújo apresentou o tema “Retomada da Demanda no Transporte Público”, destacando ações implementadas no município, que vêm contribuindo para a qualificação e modernização do sistema de transporte coletivo. A apresentação abriu os debates do Painel 3 – Transporte Público, com o tema “O futuro do transporte público: sustentabilidade, financiamento e retomada da demanda”.

O Fórum contou com a participação de aproximadamente 420 representantes de 70 municípios, entre gestores públicos das áreas de trânsito e transporte. O espaço promoveu a troca de experiências e a construção conjunta de propostas voltadas à melhoria da mobilidade, com foco em acessibilidade, eficiência do transporte público e incentivo a modos de deslocamento mais sustentáveis.



Parceria entre Guarulhos e CET é fortalecida

Durante o evento, o diretor-presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Milton Roberto Persoli, reuniu-se com o secretário João Araújo, reforçando o diálogo institucional e a cooperação entre os municípios.

O encontro ocorreu na mesma semana em que uma comitiva da CET realizou visita técnica à Semob, conhecendo de perto as iniciativas da SmartMob e os sistemas de monitoramento viário adotados pela cidade.