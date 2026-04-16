Prefeitura de Guarulhos reforça seu compromisso com a transparência pública durante o 1° Congresso da Controladoria Geral do Município

Com o objetivo de promover o aprimoramento da governança pública municipal, mediante a difusão de boas práticas relacionadas à transparência, ao controle interno, à integridade administrativa, à gestão de riscos e à proteção de dados, a Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Controladoria Geral do Município (CGM), realizou nesta quarta-feira, (16), o Congresso Guarulhos em Controle 360º.

O evento inédito lotou o auditório do Adamastor, no Macedo, reunindo agentes públicos e especialistas de reconhecida relevância na área de controle e fiscalização, que debateram temas, como proteção de dados, transparência pública, participação social, entre outras questões de amplo interesse para o cidadão.

Esse encontro pioneiro na cidade reafirmou o compromisso com a transparência pública ao debater diretrizes de fiscalização que direcionarão o município nos próximos anos. Tal evolução é evidenciada ao se observar como a administração vem se adequando às diretrizes da lei 14.133/2021, que introduz modalidades como diálogo competitivo, novos critérios de julgamento, maior digitalização, transparência e controle.

Painéis e palestras

A programação do 1º Congresso da Controladoria Geral do Município foi dividida estrategicamente em painéis e palestras com temas fundamentais para auxiliar no controle público do município.

Os seis pilares temáticos que nortearam as discussões e painéis do congresso foram: transparência pública, participação social, proteção de dados, gestão de riscos, governo digital e cultura ética.

Cada painel funcionou com um fórum, sendo dividido em subtemas: Controle Interno e Gestão de Riscos; da transparência à Integridade – Cultura Ética e Prevenção à Corrupção; e Ouvidoria, Correição e Controle Social. Além disso, o evento contou com uma palestra magna sobre “A Controladoria do Futuro – De Órgão Fiscalizador a Parceiro Estratégico”.

Com essa dinâmica, o 1º Congresso da Controladoria Geral do Município garantiu que temas importantes fossem tratados com profundidade compromisso com a Transparência.

Para o Controlador-Geral do Município de Guarulhos, Carlos Henrique Pires Neto, “a transparência administrativa, tal como debatida no Congresso, traduz-se em benefícios concretos à coletividade, na medida em que assegura maior acesso à informação, amplia os mecanismos de participação e controle social e fortalece a confiança da população nas instituições públicas”.

Durante o evento o encontro, o controlador-geral destacou que o índice de transparência do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2025 atingiu 87,8%, tendo, portanto, um incremento de 15% em comparação ao ano anterior, reforçando o compromisso institucional com a transparência pública.

Para o prefeito Lucas Sanches, o aumento do índice de transparência demonstra que a administração municipal segue no rumo certo. “Temos este compromisso com a sociedade que tem o direito de saber onde são aplicados os recursos públicos e, neste sentido, seguimos trabalhando para melhorar ainda mais tal resultado”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

Para a servidora pública, Sandra Marcilene, o evento debateu temas importantes que podem impactar de forma positiva no cotidiano dos servidores e munícipes da cidade, pois as pessoas terão conhecimento sobre como ter acesso às informações para diferentes tipos de serviço.