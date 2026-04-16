Guarulhos mobiliza forças de segurança e reúne cerca de 200 pessoas em ação de doação de sangue no 15º BPM

Guarulhos realizou nesta quinta-feira (16) uma grande ação solidária de doação de sangue e cadastro de medula óssea no 15º Batalhão da Polícia Militar, reunindo cerca de 200 participantes ao longo do dia.
A iniciativa contou com a participação integrada da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e Corpo de Bombeiros, reforçando o compromisso das instituições com a preservação da vida.
Durante a ação, voluntários contribuíram para o reforço dos estoques de sangue e ampliação do cadastro de doadores de medula óssea.
A ação integra o projeto “Amor Se Doa”, com apoio do Hemocentro São Lucas, e reforça a importância da participação da população em iniciativas que fazem a diferença na vida de quem mais precisa.