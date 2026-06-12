Prefeitura de Guarulhos promove ação com diversas oportunidades de vagas de estágios e empregos

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realiza na segunda-feira, dia 15, das 9h às 16h, uma ação de empregabilidade com diversas oportunidades de estágios e de empregos, no Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Durante a ação de empregabilidade, a empresa Super Estágios oferecerá diversas oportunidades para estágios nível médio e superior em arquitetura e urbanismo, nutrição, ciências contábeis, gestão comercial, marketing, secretariado, pedagogia, entre outras.

Para participar dos processos seletivos de estágios é necessário estar cursando o ensino médio ou técnico. Já para as vagas de nível superior é necessário que o candidato esteja cursando áreas correlatas às vagas disponíveis.

A iniciativa contará também com oportunidades de empregos na área de logística, ofertadas pela empresa Gi Group Brasil. Os benefícios oferecidos pela empresa podem incluir seguro de vida, vale-alimentação, ônibus fretado, entre outros. Para se candidatar às vagas oferecidas pela Gi Group Brasil é necessário ter ensino fundamental completo.

Serviços:

Ação de empregabilidade

Dia: 15 de junho – segunda-feira

Horário: das 9h às 16h.

Local: Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Documentos necessários: RG, CPF e currículo atualizado impresso.