Feira do Estudante de Guarulhos abre perspectivas de crescimento para instituições de ensino e empresas parceiras

A Subsecretaria da Juventude disponibiliza o pelo telefone (11) 2408-5604 para instituições de ensino médio, técnico, profissionalizante, faculdades, universidades, cursos pré-vestibular, escolas de idiomas, de estágios, entre outras empresas interessadas em participar da edição 2026 da Feira do Estudante de Guarulhos. A participação no evento garante visibilidade para a marca e pode atrair novos públicos e negócios.

Com o tema “Protagonistas do Amanhã – parte 2”, o evento promovido pela Prefeitura de Guarulhos acontece nos dias 2 e 3 de setembro, das 8h às 22h, no Espaço Inter, localizado na Ponte Grande.

De acordo com a Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que coordena o evento em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a de Cultura e Turismo, a estimativa é de reunir 70 estandes de empresas e instituições e superar nestes dois dias o público visitante de 18 mil pessoas da edição do ano passado, já que estará em um local mais amplo e acessível.

Parcerias com impacto e qualidade

Considerado o maior evento estudantil do Alto Tietê, a Feira do Estudante de Guarulhos visa a oferecer oportunidades aos jovens e contribuir na escolha de suas carreiras acadêmica e profissional, bem como possibilitar o desenvolvimento e o crescimento às empresas parceiras, como é o caso da Faculdade Metropolitana de Guarulhos (FMG), que já confirmou presença na edição deste ano.

Localizada na região central do município, a FMG oferece 15 cursos de graduação presenciais (Direito, Administração, Ciências Contábeis, Gestão em Recursos Humanos, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Nutrição e Psicologia), cujas primeiras turmas foram iniciadas em 2025.

O diretor administrativo da FMG, Bruno Alves Gome, disse que a expectativa de participação na feira é de fortalecimento da marca e de consolidação da instituição como uma faculdade guarulhense que participa e se integra aos importantes eventos da cidade, como a Feira do Estudante.