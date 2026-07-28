Feira do Estudante de Guarulhos prevê participação de instituições de ensino e empresas de diversos segmentos

A Prefeitura de Guarulhos realizará nos dias 2 e 3 de setembro, das 8h às 22h, a Feira do Estudante “Protagonistas do Amanhã – parte 2”, com estimativa de receber um público de mais de 18 mil visitantes no Espaço Inter, na Ponte Grande, reunindo dezenas de instituições de ensino dos segmentos profissionalizante, ensinos médio e técnico, cursos pré-vestibulares, faculdades, universidades, escolas de idiomas, empresas de estágios e de intercâmbios, entre outros. Interessados em participar para maior visibilidade a sua marca e atrair novos negócios devem entrar em contato com a Subsecretaria da Juventude pelo telefone (11) 2408-5604.

A iniciativa é considerada o maior evento estudantil do Alto Tietê e seu objetivo é oferecer oportunidades aos jovens, auxiliando-os na escolha das carreiras profissionais e de estudos, além de contribuir com o desenvolvimento de empresas parceiras.

Participando novamente este ano do evento estudantil, a Fisk Guarulhos oferece cursos de inglês, espanhol, informática, gestão administrativa e de robótica infantil. A escola planeja levar ao seu estande uma experiência com óculos de realidade virtual, além de disponibilizar aplicativos para que o público interaja, obtenha pontos e ganhe brindes. “Nossa expectativa é de aumentar a visibilidade da Fisk e divulgar nossos cursos, angariando novos alunos e a conscientizar os jovens sobre a importância da qualificação profissional no mercado de trabalho,” disse o proprietário das seis unidades da escola no município, Diogo Fernandes.

De acordo com a Subsecretaria da Juventude, que coordena a Feira do Estudante, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a de Cultura e Turismo, o evento acontecerá em um local mais amplo para possibilitar mais conforto durante a circulação das pessoas e a presença de mais parceiros, disponibilizando a ampliação de oportunidades e de conteúdos voltados aos jovens, como workshops, demonstrações práticas e experiências imersivas.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos.