Homem é preso por filmar mulheres em banheiro de hospital em Guarulhos

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na manhã desta quinta (23), após ser acusado de filmar mulheres dentro do banheiro feminino do Hospital Geral de Guarulhos. Identificado como Wilson Barbosa Mertines, o suspeito foi detido depois que vítimas perceberam a ação e acionaram a Polícia Militar. O caso causou indignação entre pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade de saúde.

De acordo com a PM, uma equipe realizava patrulhamento pela Alameda dos Lírios, por volta das 11h50, quando foi abordada por uma mulher que relatou a situação e pediu ajuda. Os policiais seguiram até a área do estacionamento do hospital, onde localizaram as vítimas e o suspeito. Durante a abordagem, Wilson afirmou que havia entrado no banheiro feminino apenas porque precisava usar o sanitário com urgência. No entanto, em conversa informal com os agentes, ele acabou confessando que filmou as mulheres no interior do banheiro.

Após a confirmação dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como importunação sexual. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do crime e verificar se há outras possíveis vítimas.