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Trecho da pista de caminhada do Bosque Maia está interditada para intervenção da Sabesp

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/PMG

A Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS) comunica que um trecho da pista de caminhada do Bosque Maia está interditado devido a reparos para a melhoria do sistema de coleta e tratamento de esgoto da região realizados pela Sabesp.

A Companhia de Saneamento informa que as estruturas instaladas no parque são provisórias e serão removidas após a conclusão dos serviços. Após o término das intervenções, a pista de caminhada voltará à sua configuração original.

A SVCS agradece a compreensão dos usuários e solicita que a sinalização seja respeitada.

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